Ein Fenster wird aufgehebelt - Symbolbild© Frank Rumpenhorst

Neustadt

Einbrecher durchstöbert Schlafraum

Schreck in der Abendstunde: Wie die Bewohner eines Hauses Am Weinberg in Poggenhagen feststellen mussten, ist am Dienstagabend ein Einbrecher in ihr Haus eingestiegen.