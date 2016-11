Eifriger Austausch: 65 Eilveser zwischen 25 und 78 beteiligten sich an dem Arbeitsabend.© Kirsten Klehn

Neustadt

Eilveser bauen im Dorf fürs Alter vor

Sie wollen ihrem Dorf treu bleiben – und helfen, es weiterzuentwickeln: 65 Eilveser, im Alter zwischen 25 und 78 Jahren haben sich am Donnerstag an der Abendveranstaltung „Wohnen in Eilvese – ein Leben lang“ beteiligt.