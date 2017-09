An der Grundschule Eilvese ist der Platz knapp - doch Schulleitung und Eltern und Ortsrat wollen Pläne für eine teilgebundene Ganztagsschule dort umsetzen. © Kathrin Götze (Archiv)

| Kathrin Götze

Eilvese

Ein Dorf kämpft um die Ganztagsschule

Ein großes Publikum dürfte der Schulausschuss des Rates bei seiner Sitzung am Donnerstag ab 18 Uhr in der Grundschule Eilvese haben: Die Politiker beraten dann auch über das Konzept für eine teilgebundene Ganztagsschule mit kooperierendem Hort für das Dorf an der Eisenbahnlinie.