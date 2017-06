Die Dorfgemeinschaft hat viel erreicht: Bürgermeister Sternbeck besucht Hagen.x© Stadt Neustadt

| Kathrin Götze

Hagen

Dorfgemeinschaft macht Nägel mit Köpfen

Auf seiner Sommertour durch die Dörfer hört Bürgermeister Sternbeck nicht selten auch Wünsche, die die Bewohner an die Stadtverwaltung haben. Nicht so in Hagen: Die dortige Dorfgemeinschaft trägt höchstens ausgearbeitete Projektpläne vor.