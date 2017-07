Die Kirchengemeinde Helstorf/Abbensen lädt zum Dinner in Weiß ein.© Stache

| Nadine Kirst

Neustadt

Dinner in Weiß unterm grünen Blätterdach

Weiß gekleidet sind die Gäste, weiß die Tische, an denen sie Platz nehmen, weiß der Wein, den sie trinken: Die Kirchengemeinde Helstorf/Abbensen lädt ein zum Diner en Blanc, zum Dinner in Weiß also. An der Kapelle in Abbensen lassen sich am Freitag, 21. Juli, Freunde des geschmackvoll ausgerichteten Picknicks nieder.