Die Polizei hat den Verdächtigen rasch gestellt.© Symbolbild

| Kathrin Götze

Neustadt

Dieb schleicht sich in Seniorenheim ein

Gerade rechtzeitig ist eine 86-jährige Bewohnerin des Seniorenheims Wölper Ring am Sonntag gegen Mittag wach geworden: Während sie ein Nickerchen machte, hatte sich ein Fremder in ihr Zimmer eingeschlichen, wühlte in Schmuckkästchen und Handtasche nach Wertsachen.