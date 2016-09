Aktive Gremien: Vorstand Frank Hahn, Aufsichtsräte Jan Schnepel (Bevensen), Birte Backhaus (Eilvese) und Vorstand Markus Heumann.x© r

Neustadt

Eine Bank bleibt sich treu

In direkter Nachbarschaft fusionieren drei Volksbanken. Doch die Raiffeisen-Volksbank mit Sitz in Hagen sieht keinen Grund, sich anderen anzuschließen. In vier Jahren wird sie ihr 100. feiern, sagt der Vorstand.