Anita Kroh aus Neustadt und Martina Maschke von It's Me rocken auf der Bühne.© Kirst

| Nadine Kirst

Neustadt

Rocken für die gute Laune

Die Neustädter wissen bei jedem Wetter zu feiern. Diesen Eindruck konnte haben, wer beim Swinging Saturday an der Marktstraße halt machte. Die Band It's Me aus Hannover machte es den Besuchern auch leicht. Mit Coversongs und mitreißenden eigenen Titeln sorgte sie für Open-Air-Stimmung.