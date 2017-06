Das Ensemble Musica Alta Ripa spielt beim Kultursommer im Schloss Landestrost in Neustadt.© Christian Wyrwa

| Nadine Kirst

Region

Der Sommer steckt voller Kultur

Kultur für den Sommer, Konzerte für alle Sinne – so lässt sich das Programm knapp beschreiben, das für den Kultursommer 2017 zusammengestellt ist. Die Musik spielt an den schönsten Orten der Region: in Kirchen, Gärten und Schlossanlagen. Sie sind Kulisse zu Folk, Pop, Jazz, Klassik und mehr.