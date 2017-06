Neustadt

Neustadt ist seit Sonnabend um fast 1300 Bewohner gewachsen - für eine Woche leben sie in einer straff organisierten Zeltstadt an der Leinstraße, dem Regionszeltlager der Jugendfeuerwehren.

Neustadt. Bei der feierlichen Eröffnung durch Lagerleiter und Regionsjugendfeuerwehrwart Michael Homann am Sonnabend traten 75 Jugendfeuerwehrgruppen auf dem Sportplatz an. "Die wird eine Woche der Superlative", ist Homann überzeugt. Zum dritten Mal wird das Regionszeltlager in Neustadt durchgeführt.1120 gemeldete Teilnehmern aus 21 Städten und Gemeinden der Region Hannover, sind auf drei Zelt-Dörfer verteilt. "Wir haben 3000 Jugendliche in den Feuerwehren der Region. Etwa ein Drittel davon sind diese Woche hier in Neustadt zu Gast", sagte Homann.

Hinter den Kulissen sorgen 123 ehrenamtlichen Mitarbeiter für einen reibungslosen Ablauf. "2,4 Kilometer Kommunikationsleitungen haben wir vorab auf dem Gelände verlegt", sagte Marcus Niemeyer von der Feuerwehr Neustadt. Als Leiter der Technik ist er mit seinem Team für die Beschallung, das Internet und die Telefonanlage zuständig. Die technische Zentraleist während der sieben Tage Zeltlager rund um die Uhr besetzt. "Das geht nur im Schichtsystem", erklärt Niemeyer weiter. Die Feuerwehrtruppe Gas-Wasser-Sanitär (GWS) rollte einen Kilometer Trinkwasserleitungen aus und stellte zwei Waschbecken-Anlagen im Außenbereich auf, sowie zwei Toiletten-Container. Das Technische Hilfswerk (THW) war ebenfalls vor der Eröffnung vor Ort. "Wir haben ungefähr drei Kilometer Stromkabel verlegt", sagte Wolfgang Wehrhahn, Ortsbeauftragter des vom Ortsverband Wunstorf.

Von Susann Brosch