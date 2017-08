Bei Sonnenuntergang machen es sich die Kino-Gänger mit Stühlen und Picknick gemütlich.© Benjamin Behrens

Neustadt

Kino am Strand mit großem Potenzial

Trotz wolkenverhangenen Himmels genossen etliche Besucher am Sonnabend die Mischung aus Kino und Urlaubsflair am Mardorfer Strand. Nur wenige Meter von der Leinwand entfernt steht das Ausflugslokal Weiße Düne leer. Viele Besucher sehen Potenzial in dem Standort.