Etwa 60 Sänger geben der Capella St. Crucis ihre Stimme. Der Chor gibt am 17. Juni in Mandelsloh ein Konzert.© privat

| Nadine Kirst

Mandelsloh

Capella St. Crucis schlägt kritische Töne an

Chormusik als Gesellschaftskritik - das macht die Capella St. Crucis bei ihrem Auftritt in der St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh zum Programm. Die Gruppe aus Hannover mit ihren rund 60 Sängern will sich am Sonnabend, 17. Juni, beim A-cappella-Konzert stimmgewaltig präsentieren und sich thematisch und musikalisch mit einem Thema auseinandersetzen, das polarisiert.