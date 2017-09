Nienburg blickt zurück auf 60 Jahre Kaserne - und gibt zum Geburtstag ein Fest.© Jens Wolf

Nienburg

Eine Stadt feiert ihre Soldaten

Die Bundeswehr in Nienburg hat Grund zum feiern: vor 60 Jahren bezogen die ersten Soldaten die Clausewitz-Kaserne in Langendamm. Das Jubiläum feiern Soldaten, Politiker und Bürger am Sonnabend, 9. September, von 14 bis 18 Uhr, mit einem großen Fest.