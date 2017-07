Bildhauer Wolfgang Gido bereichert die Ausstellung mit seinen "spirituellen Skulpturen".© Leonie Frank

Neustadt

Die Welt aus Augen von Künstlern

"The way we see it!" - in der neuen Ausstellung des Kunstvereins zeigen Fotokünstler und Bildhauer, wie sie die Welt sehen. Vernissage ist am Freitag um 19 Uhr im Schloss Landestrost.