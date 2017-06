| Dirk von Werder

Riesige Ringe im Maisfeld

Selten dürfte ein Heiratsantrag größer dimensioniert gewesen sein - in Wulfelade bei Neustadt gab sich Jan Stünkel ganz besondere Mühe: Sein "Willst-du-mich-heiraten?" erstreckte sich über mehrere tausend Quadratmeter Ackerland.

Wulfelade. So groß - und doch fast unsichtbar. Wer fliegt schon über Felder und Wiesen Wulfelades, um einen Heiratsantrag zu finden? Jan Stünkel, Wulfelader auf Freiersfüßen, ging dazu vor Jahresfrist mit seiner Auserwählten Friederike Wilhelms, kurz "Rieke" genannt, in ein wenige Wochen zuvor bestelltes Maisfeld; worüber diese sich durchaus wunderte. Was wollte er ihr sagen, viel mehr zeigen? Gut, da waren Lücken im Bestand, Streifen, in denen kein Mais stand, offensichtlich geplant angelegt. Doch, was sich dahinter verbarg, war erst erkennbar, als Jan zur Drohne griff. Er startete das kleine Fluggerät mit Kamera, ließ es hoch über beider Köpfe eine Runde drehen - Rieke blickte auf den mitgeführten Bildschirm und verstand: Zwei Ringe, ein "R", ein "J", enthaltend... "Willst Du mich?", soll Jan noch zur letzten Klarstellung gefragt haben. Das "Ja" kam schnell und überzeugend und vor wenigen Tagen wurde geheiratet. Unter den Gästen natürlich Landwirt Friedhelm Klingemann und Stünkels Kollegen vom Maschinenring. Dank eines fein säuberlich abgestimmten - von Stünkel selbst erstellten - Programms im Rechner bei der Aussaat des Maises fehlte dieser an exakt den richtigen Stellen.