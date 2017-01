Neujahrsempfang der Stadt Neustadt und der Bundeswehr.© Nadine Kirst

| Nadine Kirst

Neustadt

Trump ist Thema beim Neujahrsempfang

2017 soll einiges in Bewegung kommen in Neustadt. Daran haben die Gastgeber des Jahresemfangs, Stadt und Bundeswehr, am Mittwoch keinen Zweifel gelassen. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Kirche und Schulen kamen in der NASC-Halle miteinander ins Gespräch.