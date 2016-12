Lichterfest in Neustadt.© Susanne Doepke

| Susanne Döpke

Neustadt

Lichterfest lässt die Innenstadt bunt erstrahlen

Bunte Projektionen an den Häusern an der Marktstraße sind das Markenzeichen des Lichterfests, das am Freitagabend in Neustadts Fußgängerzone begonnen hat.