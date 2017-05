| Dirk von Werder

Unglück

Radfahrer (70) stirbt nach Unfall in Neustadt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitt ein 70-jähriger Radfahrer so schwere Verletzungen, dass er später in der Klinik starb. Ein entgegenkommender Transporter hatte ihn aus ungeklärtem Grund gestreift. Der Fahrer des Transporters war offenbar alkoholisiert.