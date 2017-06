Blitzer am Bordenauer Steinweg - in echt© scheller

| Dirk von Werder

Neustadt

Tempo 30 ist am Bordenauer Steinweg erlaubt - wird aber vielfach überschritten. Um Maßnahmen, wie Raser zu bremsen sind, gibt es Unstimmigkeiten.

Bordenau. Jüngstes Beispiel: Am Dienstag steht ein Blitzer an der Straße - ausgerechnet auf dem Grundstück Schneller. Eigentümer Albert Schneller ist einer der Männer, die vehement Geschwindigkeitsmessungen fordern. "Hier wird gerast und keiner unternimmt was", sagt er. Die mehrere hundert Meter lange Querverbindung von der Bordenauer Straße in Richtung Ortsausfahrt Scharnhorst-Brücke gilt als beliebte Abkürzung zwischen Teilen des Neustädter Stadtgebietes und Wunstorf. Seit mehreren Jahren gilt dort Tempo 30. Messungen hätten wiederholt belegt, dass 90 Prozent der Verkehrsteilnehmer sich daran nicht halten, sagt Schneller.

Im Frühjahr hatte er auf seinem Grundstück kurzzeitig die Attrappe einer Messanlage aufgestellt - und prompt hagelte es Hinweise an Stadt und Polizei. Auf Anraten der Kommune nahm Schneller das Teil rasch wieder weg. Jetzt das - fast selbe Spiel. Ein Messgerät in der Hofeinfahrt, ein weiteres gegenüber. Schon schrillten bei Stadt und Polizei die Telefone. Autofahrer beschwerten sich, sprachen von Nötigung.

Sie irrten: Die Messanlage war echt. Manch Fahrer wird entsprechende Post von der Region erhalten. Denn die hatte die Messung auf Wunsch von Anwohnern und Stadt dort durchgeführt. "War alles korrekt", bestätigt denn auch Rolf Wenda, Leiter Einsatz- und Streifendienst der Polizei.

Anwohner Schneller ist indessen ob der Reaktion von Mitbürgern erstaunt. "Wer der Meinung ist, ich würde dort privat Illegales veranstalten, kann doch anhalten, mich ansprechen." Er sieht die Geschwindigkeitsmessung als "absolut unverzichtbar" an, fordert von der Stadt sogar dringend bauliche Veränderungen an der Straße, damit dort langsamer gefahren wird.