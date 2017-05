An der Kreuzung der Nienburger Straße mit Nordstraße und Im Wiebusch wird ab Mittwoch gebaut.© Kathrin Götze

Neustadt

Auch an der Nienburger Straße wird gebaut

Der nächste Engpass an einer Zufahrt zur Kernstadt kündigt sich an: Das neue Baugebiet Auengärten soll über eine Ampelkreuzung von der Nienburger Straße aus erreichbar sein. Diese wird in den nächsten sechs Wochen ausgebaut, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte.