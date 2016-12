Der Bahnhofstunnel soll neu gestaltet werden.© Kathrin Götze

Neustadt

Bald kommt Farbe in den Tunnel

Nach den umfangreichen Umbauten am Bahnhof sollen auch die tristen grauen Wände des Tunnels neu gestaltet werden. Dafür ist ein Kunstprojekt in Vorbereitung, an dem sich bestenfalls Neustädter aus allen Ortsteilen beteiligen können.