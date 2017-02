Unbekannte haben im Gewerbegebiet an der Europastraße den weißen Mercedes-Sprinter eines Paketdienstleisters gestohlen.© Symbolfoto

Lehrte

Sprinter gestohlen: Überführt Logo den Dieb?

In Lehrte gehen offenbar vermehrt Autodiebe um: Erst in der Nacht zu Donnerstag war ein roter Mitsubishi Outlander von der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses im Schlägelweg gestohlen worden – in der Nacht zu Freitag hat es einen weißen Mercedes-Sprinter erwischt.