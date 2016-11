Die geplante Elternumfrage zur Schulentwicklung in Lehrte hat eine kontroverse Debatte ausgelöst.© Julian Stratenschulte (Symbolbild)

Elternumfrage wird kontrovers diskutiert

Wie geht es mit den IGS-Standorten in Lehrte-Süd und Hämelerwald weiter, was kommt nach dem Auslaufen der Hauptschule, und wird erstmals eine Oberschule eingeführt? Das will die Stadt mit einer Elternumfrage ermitteln – doch der Fragebogen löste im Schulausschuss eine kontroverse Debatte aus.