Autodiebe stehlen VW Sharan und Lieferwagen

| Achim Gückel

Lehrte

Innerhalb kurzer Zeit haben Autodiebe im Lehrter Stadtgebiet zwei Fahrzeuge entwendet. Dabei handelt es sich um einen grauen VW Sharan, der in der Nähe des Ahltener Bahnhofs stand, sowie um einen Mercedes-Lieferwagen, der von der Burgdorfer Straße gestohlen wurde.

Lehrte/Ahlten. Den Wert des VW gibt die Polizei mit rund 10.000 Euro an. Der Besitzer hatte den Wagen am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf dem Parkplatz am Misburger Weg am Rand von Ahlten abgestellt. Am Abend gegen 18.30 Uhr war der VW verschwunden. Wann sich der Diebstahl des grauen Mercedes Vito in Lehrte abspielte, ist nur schwer einzugrenzen. Der Besitzer hatte das Handwerkerauto bereits am 7. September an der Burgdorfer Straße abgestellt. In der Nacht zum Mittwoch gegen 0.30 Uhr fiel ihm auf, dass das Fahrzeug verschwunden war. Es ist etwa 3500 Euro wert.

Das Lehrter Kommissariat sucht nun für beide Diebstähle nach Zeugen. Diese sollten sich unter Telefon (05132) 8270 melden.