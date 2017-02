Der Lehrter Chor Salt & Sugar nutzt die Gelegenheit zum Auftritt, wobei Leiterin Lilla Molnár aus Platzmangel vor der Bühne stehen muss.© Michael Schütz

Lehrte

Offene Bühne: Zarte Gedichte und kräftiger Rap

Zarte Lyrik, hämmernde Verse, Musik von Chor bis Pop und ein vor Freude tobendes Publikum: Auch nach 15 Jahren hat die Offene Bühne im Anderen Kino noch ihre Fans. Am Sonnabendabend lockte sie sogar so viele Gäste an, dass Besucher an der Tür aus Platzmangel abgewiesen werden mussten.