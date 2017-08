Programmbereichsleiter Dirk Eickstädt und VHS-Chefin Elke Vaihinger machen Werbung für das neue Herbstprogramm.© Katja Eggers

Lehrte

VHS hat 650 Kursangebote im Programm

Die Volkshochschule (VHS) Ostkreis Hannover hat ihr neues Programm für die Monate August bis Januar vorgestellt. Das Herbstsemester umfasst diesmal 650 Kursangebote. Für Lehrte sind es 210, für Sehnde 50. In Burgdorf gibt es 220 Kurse, in Uetze 30 und in Isernhagen 140.