"Kakao mit Strohhalm gab es früher immer in der Schule": Ursel Prüße bittet zum Auftakt der neuen Erzählreihe zum Heißgetränk.© Katja Eggers

Lehrte

Ahltener plaudern aus ihrer Schulzeit

Der Verein Lebendiges Ahlten hat am Sonnabend eine neue Aktion gestartet: Unter dem Motto "Erzähl doch mal" haben sich rund 30 Ahltener im Martinshaus über ihre Schulzeit ausgetauscht. An Schiefertafeln, Schulspeisung und so manchen strengen Lehrer konnten sich viele noch gut erinnern.