Vater erstochen: Gegen den 34-jährigen Sohn liegt ein Haftbefehl vor.© Christian Elsner

Lehrte

Vater erstochen: Haftbefehl gegen 34-Jährigen

Der 34-Jährige, der Sonntagabend seinen 61-Jährigen Vater im Streit erstochen haben soll, ist in Untersuchungshaft. Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Dienstag mitteilte, wurde am Vortag Haftbefehl gegen den Mann erlassen.