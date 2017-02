Unfall an der Feldstraße: Ein 75-Jähriger wird leicht verletzt.© Friso Gentsch

| Achim Gückel

Lehrte

Feldstraße: 80-Jähriger fährt 75-Jährigen an

Ein 75 Jahre alter Fußgänger hat am Sonnabend gegen 18.25 Uhr bei einem Unfall an der Feldstraße leichte Verletzungen erlitten. Der Mann hatte die Feldstraße auf Höhe der Ahltener Straße in einer Fußgängerfurt überqueren wollen. Ein Autofahrer, der in der Feldstraße einbog, übersah ihn.