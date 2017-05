Der defekte Schaltkasten für die Ampel steht direkt neben dem ausgebrannten Schuppen.© Achim Gückel

| Achim Gückel

Lehrte

Ampel funktioniert nicht: Unfall auf Kreuzung

An der am stärksten befahrenen Kreuzung in Sievershausen ist schon seit fast zwei Wochen die Ampel nicht mehr in Betrieb. Der Schaltkasten für die Anlage ist bei einem Feuer schwer beschädigt worden. Am Freitagvormittag gab es dort einen Unfall - weil eine Autofahrerin die Vorfahrt missachtete.