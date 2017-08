Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung an einem Auto in Steinwedel.© Symbolbild

| Achim Gückel

Lehrte

Unbekannter demoliert Windschutzscheibe

Die Polizei vermeldet eine Sachbeschädigung an einem Auto. Ein unbekannter Täter hat an der Straße Zum Silberkamp in Steinwedel die Windschutzscheibe eines geparkten Ford Galaxy demoliert. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 250 Euro.