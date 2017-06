Die Polizei vermeldet zwei Sachbeschädigungen an Autos in Lehrte.© x

| Achim Gückel

Lehrte

Zwei Autos am Hohnhorstweg zerkratzt

Die Polizei vermeldet zwei Fälle von Sachbeschädigung an geparkten Autos. Am Sonntag haben Unbekannte am Hohnhorstweg in Lehrte den Lack an einem weißen VW Amarok sowie einen schwarzen Citroen Picasso zerkratzt.