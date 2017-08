Das Jugendzentrum Nord ist am Wochenende mit Steinen beworfen worden. Es gibt Schäden an den Glaselementen der Hausfassade.© Oswald-Kipper (Archiv)

Lehrte

Unbekannte bewerfen Jugendzentrum mit Steinen

Das Jugendzentrum Nord (Juno) am Aligser Weg ist von Unbekannten mit Steinen beworfen worden. Ein Zeuge hatte am Sonnabend gegen 17.15 Uhr die Polizei alarmiert, die Beschädigungen an den Glaselementen der Hausfassade feststellte. Die Täter waren aber schon geflüchtet.