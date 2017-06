Zur öffentlichen Tierfütterung kommen viele Eltern und Großeltern mit Kindern und Enkeln.© Oliver Kühn

Lehrte

Circus Voyage ruft Tierschützer auf den Plan

Der Zirkus ist in der Stadt - was früher Begeisterung auslöste, führt heute oft zu Kritik. Das Gastspiel des Circus Voyage mit Wildtieren in Lehrte kritisiert die Tierrechtsorganisation Peta als "tierschutzwidrige Tierhaltung in einem rollenden Zoo". Für ein Auftrittsverbot hat die Stadt keine Handhabe.