Beim Konzert der Gregorian Voices ist die Lehrter Markuskirche in rotes Schummerlicht getaucht.© Katja Eggers

Lehrte

Beim "Ave Maria" bekommen Besucher Gänsehaut

Mystische Atmosphäre und intensive Gesänge in der Lehrter Markuskirche: Der bulgarische Chor The Gregorian Voices hat am Freitagabend die Tradition der orthodoxen Kirchenmusik zu neuem Leben erweckt. Rund 250 Zuhörer waren restlos begeistert.