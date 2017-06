Der Streit um die Schulpolitik in Lehrte spitzt sich zu.© Achim Gückel

| Achim Gückel

Lehrte

Streit um Schulpolitik wird immer heftiger

Die Debatte über die Schulentwicklung in Lehrte geht mit steigender Heftigkeit weiter – und sie wird mehr und mehr von persönlichen Attacken begleitet. Jetzt meldet sich die CDU in Ahlten zu Wort und mahnt unter anderem ein Finanzkonzept für die Konzentrierung der IGS in Lehrte Süd an.