Andreas Heger (von links) von der Volksbank, Stadtmarketing-Vorsitzender Udo Gallowski sowie Björn Rust und Rainer Eberth von den Stadtwerken scharen sich um ein kleines Stück Lehrter Weihnachtsbeleuchtung.© Thomas Böger

| Thomas Böger

Lehrte

Beleuchtung sorgt für Weihnachtsstimmung

Bei einem abendlichen Einkauf können sich die Lehrter in der Innenstadt auch in diesem Jahr wieder von leuchtenden Sternen und Tannenbäumen in weihnachtliche Stimmung versetzen lassen.