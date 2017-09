Andreas Heger von der Volksbank (von vorn), Bürgermeister Klaus Sidortschuk und Stadtmarketing-Chef Udo Gallowski eröffnen in der Volksbank die 7. Straßengalerie.© Michael Schütz

Lehrte

Aus einem Puzzle wird eine Galerie

Die Lehrter Innenstadt wird für vier Wochen zu einer Kunstgalerie. Das Stadtmarketing Lehrte hat am Sonntagmittag in der Volksbank die 7. Lehrter Straßengalerie eröffnet. 33 Künstler und Künstlergruppen stellen bis zum 22. Oktober ihre Werke in 28 Geschäften aus.