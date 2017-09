Hier spielt die Musik: Die Helfer bauen die Bühne für das Stadtfest auf.© Katja Eggers

Lehrte

Stadtfest und Jugendfest in einem Rutsch

Lehrtes neues Stadtfest und das Fest der Jugend steigen in diesem Jahr erstmals gekoppelt am Freitag und Sonnabend, 8. und 9. September. Die Vorbereitungen sind bereits am Donnerstagabend angelaufen. Helfer haben unter anderem die große Bühne aufgebaut und die Stromversorgung eingerichtet.