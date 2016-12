Die Stadt Sehnde muss den Anwohnern der Straße An der Schanze in Haimar womöglich 45.000 Euro Schadensersatz zahlen. Eine Entscheidung des Oberlandesgerichts steht aber noch aus.© Oliver Kühn

| Patricia Oswald-Kipper

Sehnde

Haimar: Noch keine Entscheidung zur Schanze

Kein Ende im Rechtsstreit um das kleine Bächlein Schanze: Die Verhandlung vor dem Oberlandesgericht in dieser Woche verlief ohne Ergebnis. Es geht dabei um Schadenersatzzahlungen der Stadt an Anwohner in Höhe von 45.000 Euro. Der Rat hat die Ausgabe bereits bewilligt.