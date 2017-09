Weil es nicht mehr zu reinigen war, hat die Stadt das rote Pflaster an der Wertstoffinsel am Westring/Ecke Iltener Straße ausgetauscht.© Katja Eggers

Lehrte

Stadt tauscht Pflaster an Wertstoffinsel aus

Der Ortstermin mit verärgerten Anwohnern an der Wertstoffinsel am Westring/Ecke Iltener Straße hat erste Früchte getragen. Die Stadt hat jetzt das rote Pflaster ausgetauscht, das durch Flüssigkeiten aller Art so stark verunreinigt war, dass es nicht mehr zu säubern war.