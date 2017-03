Steht jetzt leer: Aus der Sammelunterkunft in der ehemaligen Brotfabrik an der Everner Straße sind am Dienstag die letzten Flüchtlinge ausgezogen.© Katja Eggers

Lehrte

Stadt kann Flüchtlingsunterkunft aufgeben

Die Stadt will die Sammelunterkunft für Flüchtlinge an der Everner Straße aufgeben. Am Dienstag sind dort bereits die letzten der Bewohner ausgezogen. Die frühere Lagerhalle einer Brotfabrik steht seitdem leer. Die Flüchtlinge sind mittlerweile allesamt in Wohnungen untergekommen.