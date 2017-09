Julienne Franke will mit den Kindern der Herbstferienaktionen über die Bilder von Künstler Hans Martin sprechen.© Archiv

Lehrte

Wie aus Linien Figuren und Gesichter werden

In den Herbstferien ist die Städtische Galerie an zwei Tagen in Kinderhand. Lehrtes Kulturbeauftragte Julienne Franke bittet zu Kunstaktionen in der aktuellen Ausstellung "...am Tage als..." von Hans Martin.