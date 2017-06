Der Hof in an der Arpker Straße im Osten Immensens soll abgerissen werden. Auf dem Grundstück sind unter anderem Einfamilien- und Reihenhäuser geplant.© Patricia Oswald-Kipper

| Patricia Oswald-Kipper

Lehrte

Helma soll neues Baugebiet entwickeln

Immensen könnte schon bald ein kleines, feines Baugebiet am Rande des Dorfes bekommen: Auf der ehemaligen Hofstelle an der Arpker Straße 9 sollen Einfamilien- und Reihenhäuser entstehen. Die Stadt will die Bauleitplanung dazu an die Wohnungsbaugesellschaft Helma übergeben.