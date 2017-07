An der Grundschule Ahlten werden in den Sommerferien schadstoffhaltige Baumaterialien beseitigt.© Patricia Oswald-Kipper

| Achim Gückel

Lehrte

Sanierung: 480.000 Euro fließen nach Ahlten

Die Stadt Lehrte steckt in diesen Sommerferien einen hohen sechsstelligen Eurobetrag in die Sanierung und die bauliche Ausstattung von Schulen, Kindergärten und einer Turnhalle. Schwerpunkt ist dabei Ahlten. An der dortigen Grundschule werden unter anderem schadstoffhaltige Baumaterialien beseitigt.