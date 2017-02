Die Grundschule in Ahlten.© Katja Eggers

| Achim Gückel

Lehrte

PCB-Belastung: Stadt lädt Eltern ein

Die Lehrter Stadtverwaltung hat eine Einladung an alle Erziehungsberechtigten ausgesprochen, deren Kinder in die Ahltener Grundschule gehen. Am 23. Februar sollen die Eltern Auskunft darüber bekommen, was es mit der PCB-Belastung in einzelnen Klassenräumen auf sich hat.