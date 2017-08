© Symbolbild (Archiv)

Lehrte

Sohn verletzt Vater mit Stichwaffe lebensgefährlich

In einem Mehrfamilienhaus in der Lehrter Falkenstraße ist es am Sonntagabend zu einer Messerstecherei gekommen. Laut Polizei habe es eine Auseinandersetzung zwischen einem Vater und seinem Sohn gegeben. Nach HAZ-Informationen ist der mutmaßliche Täter psychisch krank. Er wurde festgenommen.