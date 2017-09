Die Burgdorfer Straße gehört ganz den Läufern und ihren Schlachtenbummlern.© Sandra Köhler

Lehrte

So bunt und so munter ist der Citylauf

Lehrter Citylauf ist, wenn das Areal um die Burgdorfer Straße tausenden jungen nicht mehr ganz so jungen Läufern gehört, die in bunten Trikots und T-Shirts voll motiviert an den Start gehen und auf der Strecke alles geben. Und anscheinend ist dann ganz Lehrte auf den Beinen - zum Laufen und zum Anfeuern.