Axel LaDeur, Organist der Kreuzkirche Hannover, spielt auf der neuen Orgel eine Toccata von Dietrich Buxtehude.© Katja Eggers

Lehrte

Orgellose Zeit geht nach 40 Jahren zu Ende

Die Martinskirche in Sievershausen hat nach 40 Jahren endlich wieder eine große Kirchenorgel. Das Instrument wurde am Sonntag feierlich in Betrieb genommenen und erklang erstmals beim Gottesdienst. Bei einer Prozession feierte die Gemeinde obendrein die renovierte Fassade des Gotteshauses.