Manfred Fehlauer (links) und Rainer Windrich gehören seit 1993 zu den Aligser Streifengängern.© Michael Schütz

Lehrte

Handy und Block gehören bei der Streife dazu

Die Uhren sind auf Winterzeit umgestellt, abends wird es früh dunkel. Damit beginnt auch wieder die Zeit der Streifengänger in Aligse, Arpke und Rethmar. Die Freiwilligen gehen am Abend durch das Dorf und geben Obacht, ob sich etwas Verdächtiges tut. In Aligse ist das schon seit 23 Jahren so.